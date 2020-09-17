Bakanlar Kurulu tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen ve saat 14:45 sıralarında başlayan toplantı, saat 17.30 sıralarında sona erdi.
Toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen ve saat 14:45 sıralarında başlayan toplantı, saat 17.30 sıralarında sona erdi.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında gerçekleştirilen ve saat 14:45 sıralarında başlayan toplantı, saat 17.30 sıralarında sona erdi.
Toplantı sonrasında açıklama yapılmadı.