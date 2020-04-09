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Bakanlar Kurulu toplanacak

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ve bundan sonra yapılacakları değerlendirmek üzere toplanacak.

09 Nisan 2020 Perşembe 12:56
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Bakanlar Kurulu toplanacak

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri ve bundan sonra yapılacakları değerlendirmek üzere toplanacak.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan alınan bilgiye göre, saat 15.00’te başlayacak toplantı,  Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı salonunda yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluKoronavirüs
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.Yorum 2020-04-09 13:26:12

Ne gerek var? Pilli hem çalar hem oynar. Karar aldı yeni hastahane yapacak. Biraz önce TV'de açıkladı. Ciddiyet arkadaşlar ciddiyet. Oturun ve birlikte kararlar alın. Başbakan da açıklasın veya Bakanlar Kurulu Sözcüsü açıklasın. Kurumlar öyle yönetilir.

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Mümkündür 2020-04-09 13:28:07 @.Yorum

Belki da saat 15 te olan toplantıda Maliye Bakanı bütçemiz uygun değil diyecek, bir başkası da daha güzel bir öneri getirecek.

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