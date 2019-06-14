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Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı. 

14 Haziran 2019 Cuma 09:52
Bakanlar Kurulu Toplandı

Bu hafta ikinci kez yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı saat 08.50'de başladı. 

Başbakanlık'tan alınan bilgiye göre, toplantıda "geçen toplantıdan kalan konular" görüşülecek. 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, salı günkü son Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, bir sonraki toplantıda; Kıbrıs konusundaki gelişmelerin de ele alınacağını ve "bu konuda bir politika üretileceğini" açıklamıştı. 

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Bakanlar Kurulu
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