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Bakanlar Kurulu Toplandı

24 Ekim 2019 Perşembe 14:51
Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı. 
Bakanlar Kurulu toplantısı, Başbakan Ersin Tatar Başkanlığında saat 14.20’de başladı. 

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar
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YEROŞİBU 2019-10-24 16:25:22

aman lütfen toplanmayın.Bu memleketin hayırına bir işe imza atmazsınız zaten

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Cengiz 2019-10-24 15:25:06

Umarim sosyal sigorta af konusunuda ele alirlar ve cozerler.

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