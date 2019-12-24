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Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

24 Aralık 2019 Salı 16:37
Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık’taki toplantı saat 15.15’te başladı.

Anahtar Kelimeler:
BakanlarKuruluToplandı
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vatandaş 2019-12-24 16:46:16

hade hayırlısı vatandaşa hangi kazığı öngörürler haçlara koyacakları zam için toplandılar bir defa da vatandaşlar için toplanın sayın bakanlar

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garıpler 2019-12-24 18:37:33

SAYIN HALKIMIZ DUYDUK DUYMADIK DEMEYIN BAKANLAR TOPLANIP HALKINI NASIL YENI YIL KAZIGI ATILANACAGINI KARAR VERECEKLER HADI HAYIRLISI

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