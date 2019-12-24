Bakanlar Kurulu Toplandı

Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık’taki toplantı saat 15.15’te başladı.
Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Bakanlar Kurulu Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık’taki toplantı saat 15.15’te başladı.
hade hayırlısı vatandaşa hangi kazığı öngörürler haçlara koyacakları zam için toplandılar bir defa da vatandaşlar için toplanın sayın bakanlar
SAYIN HALKIMIZ DUYDUK DUYMADIK DEMEYIN BAKANLAR TOPLANIP HALKINI NASIL YENI YIL KAZIGI ATILANACAGINI KARAR VERECEKLER HADI HAYIRLISI