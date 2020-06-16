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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

16 Haziran 2020 Salı 14:31
1164 Okunma
Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Toplantıda Bakanlar Kurulu’nun gündemindeki konuların yanısıra 12 Haziran’da KKTC’ye özel izinle gelenler konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
Yorumlar
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ei 2020-06-16 14:36:49

Ei da sen han kapısı gibi bırakırsan hava alanını.. niye kuleye bir polis, kapılara birrkaç bekçi polis koymadınız. Kim izin verdi. Ta karar alınsın, kaçıp gidecekler

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isyankar 2020-06-16 15:21:48

toplana toplana bir hal oldunuz. artık sonuçlarla çıkın şu toplantılardan. yeter 1500 desteğinizi verin artık.

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