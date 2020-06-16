Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Toplantıda Bakanlar Kurulu’nun gündemindeki konuların yanısıra 12 Haziran’da KKTC’ye özel izinle gelenler konusunun da görüşülmesi bekleniyor.
Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Toplantıda Bakanlar Kurulu’nun gündemindeki konuların yanısıra 12 Haziran’da KKTC’ye özel izinle gelenler konusunun da görüşülmesi bekleniyor.
Ei da sen han kapısı gibi bırakırsan hava alanını.. niye kuleye bir polis, kapılara birrkaç bekçi polis koymadınız. Kim izin verdi. Ta karar alınsın, kaçıp gidecekler
toplana toplana bir hal oldunuz. artık sonuçlarla çıkın şu toplantılardan. yeter 1500 desteğinizi verin artık.