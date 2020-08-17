Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 10.30’da toplanan Bakanlar Kurulu’nun gündeminde rutin konular bulunuyor.
Toplantı sonrası basın açıklaması bekleniyor.
Bakanlar Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.
Bakanlar Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 10.30’da toplanan Bakanlar Kurulu’nun gündeminde rutin konular bulunuyor.
Toplantı sonrası basın açıklaması bekleniyor.