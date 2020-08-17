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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:56
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Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 10.30’da toplanan Bakanlar Kurulu’nun gündeminde rutin konular bulunuyor.

Toplantı sonrası basın açıklaması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
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