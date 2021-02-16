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Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplantısının bugün saat 10.00 sıralarında Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

16 Şubat 2021 Salı 09:11
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Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplantısının bugün saat 10.00 sıralarında Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Toplantıda kapanmadan dolayı azalan vaka sayısı ve ekonomik tedbirler görüşülecek.

Son Güncelleme: 16.02.2021 10:13
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