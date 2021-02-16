Bakanlar Kurulu toplanıyor

Bakanlar Kurulu toplantısının bugün saat 10.00 sıralarında Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Toplantıda kapanmadan dolayı azalan vaka sayısı ve ekonomik tedbirler görüşülecek.
Son Güncelleme: 16.02.2021 10:13
Bakanlar Kurulu toplantısının bugün saat 10.00 sıralarında Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Bakanlar Kurulu toplantısının bugün saat 10.00 sıralarında Başbakan Ersan Saner başkanlığında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Toplantıda kapanmadan dolayı azalan vaka sayısı ve ekonomik tedbirler görüşülecek.