Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu bugün saat 16.00'da Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanıyor.
Gözler Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararlara çevrildi.
Toplantının ardından alınan kararların açıklanması bekleniyor.
Üstel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplanıyor...
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu bugün saat 16.00'da Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanıyor.
Gözler Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararlara çevrildi.
Toplantının ardından alınan kararların açıklanması bekleniyor.