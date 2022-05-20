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Bakanlar Kurulu Toplanıyor!
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Bakanlar Kurulu Toplanıyor!

Üstel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplanıyor...

20 Mayıs 2022 Cuma 09:27
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Bakanlar Kurulu Toplanıyor!

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Bakanlar Kurulu bugün saat 16.00'da Başbakan Ünal Üstel başkanlığında toplanıyor.

Gözler Bakanlar Kurulu'nda alınacak kararlara çevrildi.

Toplantının ardından alınan kararların açıklanması bekleniyor.

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