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Bakanlar Kurulu toplanıyor

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, dün gece alınan kararları detaylandıracağını belirtti.

14 Mart 2020 Cumartesi 10:54
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Bakanlar Kurulu toplanıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu’nun bugün toplanarak, dün gece alınan kararları detaylandıracağını belirtti.

Özersay, paylaştığı mesajda, bankaların tam olarak ne şekilde faaliyet göstereceklerinin, kasapların ve restoranların paket servislerinin durumunun ne olacağının, laboratuvarların ve basının durumu gibi hususların bu toplantıda netleşeceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, “Merkez Bankası Başkanı, Polis Genel Müdürü, Sivil Havacılık Dairesi, Muhaceret Dairesi ve diğer ilgili pek çok kurum ve yetkili ile istişare içerisinde kararlarımızı detaylandıracağız.” ifadesini kullandı.

Özersay, “Uygulamada önceden öngörülemeyen istisnai problemler elbette çıkacaktır, bunlar bize aktarıldıkça hemen müdahale edip çözmeye çalışacağız” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayBakanlar KuruluKoronavirüs
Yorumlar
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işçi 2020-03-14 11:33:03

Devlette çalışanlar evde yatışa devam.Biz özeldekiler ne olacak? Çoğu patron sallamıyor sizi. Banane der. çıkıp bakın sanayi bölgesine .Çoğu açık.Bunlara yaptırı m var mı? Kontrol edecek misiniz? Yoksa her zamanki gibi özelde çalışanlar üvey evlat mık? özeldekiler corono olursa devlette çalışanlara geçmiyor mu?

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Öğrenci 2020-03-14 11:23:40

Taksit taksit kararlar alıyorsunuz. Allah sizden sorsun be. Bizi bitirdiniz.

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Vatandaş 2020-03-14 11:31:04

Sn bakan hastanede çalışan taşeron çalışanlarınıda unutma zira özel sektör

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Sema 2020-03-14 11:47:59

Insanlar evde yemek yapsin bizahmet paketci virus tasiyamaz mi sayin bakan restoranlar ustelik en riskli yerler saglikli hijjen edilmezse neler olabilir ayrica elzem ihtiyac degildir 15 gun kapansa kimse acindan olmez

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