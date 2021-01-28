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Bakanlar Kurulu toplantısı başladı!

Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantısı, saat 18.00 sıralarında başladı.

28 Ocak 2021 Perşembe 18:09
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Bakanlar Kurulu toplantısı başladı!

Bakanlar Kurulu toplandı. 

Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantısı, saat 18.00 sıralarında başladı.

Toplantıda ülkenin tam kapanmasının yanı sıra Sağlık Üst Kurulu’nun yeni kararlarının tartışılacağı biliniyor.

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