Bakanlar Kurulu toplantısı başladı!

Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantısı, saat 18.00 sıralarında başladı.
Toplantıda ülkenin tam kapanmasının yanı sıra Sağlık Üst Kurulu’nun yeni kararlarının tartışılacağı biliniyor.
Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantısı, saat 18.00 sıralarında başladı.
Bakanlar Kurulu toplandı.
Bakanlar Kurulu’nun, Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantısı, saat 18.00 sıralarında başladı.
Toplantıda ülkenin tam kapanmasının yanı sıra Sağlık Üst Kurulu’nun yeni kararlarının tartışılacağı biliniyor.