Başbakan Tatar, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda alınan kararları açıklıyor.

Bu virüsün yayılmasını önlemek için marketlerdeki kalabalıkları azaltmalıyız.

Sınır kapılarında aldığımız önlemler neticesinde Kuzey Kıbrıs’ta bu virüsün yayılmasını önledik.

Coronavirüs tedavisi gören 4 alman vatandaşı ve 2 Kıbrıslı Türk’ün sağlık durumu iyiye gidiyor.

Turizm Bakanımız, bugün karantina altındaki otele giderek oradaki ihtiyaçların giderilmesi için gerekeni yaptı. Orada bir sorun yok.

Bugün tüm siyasi parti başkanlarıyla görüştük ve onlara aldığımız tüm önlemleri paylaştık, onlarda bize desteklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’yla OHAL konusunda fikir ayrılığımız oldu. Bizim bu konudaki tavrımız aynı şekilde devam ediyor.

Uzmanlardan aldığımız görüş doğrultusunda bu virüsün ülkemize yayılmadan geçeceğini ümit ediyoruz.

Biz sokağa çıkma yasağı uygulamak istemiyoruz fakat eğer bu kalabalık toplantılar azalmazsa, halkımız elzem durumlar dışında sokağa çıkmaya devam ederse kısmi olarak sokağa çıkma yasağı uygulamak zorunda kalacağız.

14 günlük süre tamamlandığı zaman umarım bu tehlikeyi atlatmış oluruz. Bu çağrıya tüm halkımızın uymasını istiyorum. İzinli olan halkımızın evlerinden elzem durumlar dışında çıkmamaları çağrısını yineliyorum.

Bugünkü toplantıda seçim konusu da gündeme geldi. Ülkenin seçim havasında olmaması nedeniyle ve seçim hazırlıklarının da tamamlanamayacağı düşüncesiyle seçimleri ertelemeyi düşünüyoruz. Yarın Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştireceğiz.

Coronavirüs olayından dolayı seçimlerin ertelenmesiyle ilgili bir çalışma olacaktır.

Soğukkanlı bir şekilde dünyayı da takip ediyoruz ve aldığımız önlemleri başarılı bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Siyaseti bir kenara bırakıp hep birlikte halkımızın geleceği için çalışıyoruz. Bugün parti başkanları ve sendika temsilcileriyle de görüştük. Hepimiz aynı gemideyiz.

Bu virüs olayını atlatırken önümüzdeki süreci de düşünmeliyiz. Önümüzdeki sürecin, ekonomik durumun ne olacağıyla ilgili de gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyoruz.

İngiltere’yi de yakından takip ediyoruz çünkü orada birçok öğrencimiz ve yurttaşımız var. İngiltere bu virüs mücadelesinde farklı ve tartışmalı bir yöntem izliyor. Türk Hava Yolları’nın da İngiltere dahil bazı ülkelere uçuş yasağı koyması bizi endişelendirdi.

Eğer, polis ev karantinasında olan kişileri 14 gün geçmeden sokakta görürse gereğini yapmalı. Eğer dış ülkelerden buraya gelmişseniz, umarım pozitif değilsiniz ve size herhangi bir bulaşma olmamıştır. Fakat kendinizi mutlaka gözlem altına almalısınız. Son 10-15 günde buraya gelen ve 14 gün dolmadan gözlemde olan kişiler tehlike yaratabilir. Lütfen bu kişiler 14 gün boyunca kimseyle temas etmesinler.

Larnaka’ya Easyjet bir uçak indi. Güney Kıbrıs yönetimi bu uçağı almayacağını söyledi ve o uçakta yaşananlar hepimizi üzdü. O uçakta bizim vatandaşlarımız da vardı. Uçaktaki yolcuların Trodos’ta bir otelde karantina altına alındığını öğrendik. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın eğer Kuzey Kıbrıs’a geçişini sağlayabilirsek biz de onları uygun görülen bir yerde 14 gün boyunca karantina altına alacağız. Uçakta olan Kıbrıslı Türk öğrencilerin sayısını bilmiyorum.

Umuyorum ki aldığımız önlemler neticesinde bu süreci en iyi şekilde atlatacağız. Rehavete kapılmak yok. Titizlikle çalışmaya devam edeceğiz.

Biz sorumluluğumuzun bilinci içerisinde bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Bu işin hem sağlık hem de ekonomik boyutu var.

KKTC yönetiminin aldığı önlemlerle bu süreci başarılı şekilde yürüttüğünü düşünüyorum. Bu süreci halkımızın desteğiyle yürütmek çok önemli.

İnşallah en az zararla bu işi atlatacağız. Kalabalıklardan, kitle hareketlerden uzak duracağız.

Temel ihtiyaçlarınızı karşıladıktan sonra evlerinize dönün ve temasla yayılabilecek bu virüsün yayılmasını önlemek için bu fedakarlığı yapın.

Karantina sözünü sevmiyorum, gözlem diyorum. Yurt dışından geldiyseniz 14 gün boyunca gözlem sürecini kimseyle temas etmeden tamamlayın.

Halk kendi denetimini kendisi yapmalı. Örneğin siz komşunuzun yurt dışından geldiğini biliyorsanız ve evde gözlem kurallarına uymadığını görüyorsanız arayıp yetkililere bildiriniz.