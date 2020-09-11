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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Covid-19 gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

11 Eylül 2020 Cuma 16:56
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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Covid-19 gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün saat 13.10’da başlayan toplantı 16.30 sıralarında sona erdi.

Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
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