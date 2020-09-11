Covid-19 gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün saat 13.10’da başlayan toplantı 16.30 sıralarında sona erdi.
Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.
Covid-19 gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Covid-19 gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün saat 13.10’da başlayan toplantı 16.30 sıralarında sona erdi.
Yaklaşık 3.5 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmadı.