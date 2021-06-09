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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık üç buçuk saatlik bir toplantı yaptı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:44
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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi

Bakanlar Kurulu bugün yaklaşık üç buçuk saatlik bir toplantı yaptı.

Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 19.20 sıralarında tamamlandı.

Toplantının ardından basına açıklama yapılmazken, gündemdeki konuların görüşüldüğü bildirildi.

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Bakanlar Kurulu
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