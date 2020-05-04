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Bakanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı

Kamuda yaz mesaisi 11 Mayıs Pazartesi başlıyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:03
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Bakanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı 18.30'da tamamlandı. Saat 12.00 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 6 buçuk saat sürdü.

Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesi ile Değiştirilmiş Şekliyle  6/2009  Sayılı  Kamu  Sağlık  Çalışanları  Yasası'nın 102'nci Maddesi uyarınca yaz mesai saatlerini düzenlenmesini onayladı.

Onaylanan karara göre,  21 Eylül'e kadar sürecek yaz mesaisiyle ilgili düzenleme şöyle: 

"Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 8.00-14.30; Perşembe 8.00 – 12.30 ve 3.00 – 17.30 saatleri arasında olacak"

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa  Gümrük  Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği'nde ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 8.00-14.30; Perşembe 8.00 – 12.00 ve 12.30 – 17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Kamu  Görevlileri  Yasası'nın  105'inci  maddesinin  (4)'üncü  fıkrasına  istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde ise aşağıdaki yaz mesai saatleri uygulanacak:

"Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : 07.30-14.00; Perşembe 07.30 – 12.00 ve 12.30 – 17.00. Ayrıca  Daire  Müdürünün  talep  etmesi  üzerine  çiftliklerde  görev  yapan  personel, yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında, haftada 35 saati aşmamak ve haftada iki gün (2) izinliolacak şekilde çalıştırılabilir"

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileru Pazartesi-Cuma 7.45-14.45; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları ise Pazartesi-Cuma 7.45-14.45 saatleri arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan  kamu  görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek. 

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Hasan 2020-05-04 21:22:18

Okadar çok çalıştılar biraz dinlensinler

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Cemal 2020-05-04 21:34:33

6 saatin 5 saat 45 dakikasını uyuyarak 15 dakikasını gecen yılın kararını kopyala yapıştır yaptılar heralde. 6 saat boyunca aldıkları karar bumuydu?

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