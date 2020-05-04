Bakanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu toplantısı 18.30'da tamamlandı. Saat 12.00 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 6 buçuk saat sürdü.

Bakanlar Kurulu, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesi ile Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 Sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 102'nci Maddesi uyarınca yaz mesai saatlerini düzenlenmesini onayladı.

Onaylanan karara göre, 21 Eylül'e kadar sürecek yaz mesaisiyle ilgili düzenleme şöyle:

"Günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesaisi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 8.00-14.30; Perşembe 8.00 – 12.30 ve 3.00 – 17.30 saatleri arasında olacak"

Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'nin çalışma saatleri ile uyum sağlanabilmesi amacıyla Gazimağusa Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı, Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği, Girne Gümrük Şube Amirliği'nde ise Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma 8.00-14.30; Perşembe 8.00 – 12.00 ve 12.30 – 17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Kamu Görevlileri Yasası'nın 105'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasına istinaden düzensiz mesai usulünde çalışma gerektiren Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi'ne bağlı Şht. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftlikleri, Çömlekçi Devlet Üretme Çiftlikleri, Paşaköy Devlet Üretme Çiftlikleri ve Ercan Devlet Üretme Çiftlikleri'nde ise aşağıdaki yaz mesai saatleri uygulanacak:

"Pazartesi, Salı, Çarşamba, Cuma : 07.30-14.00; Perşembe 07.30 – 12.00 ve 12.30 – 17.00. Ayrıca Daire Müdürünün talep etmesi üzerine çiftliklerde görev yapan personel, yukarıda belirtilen çalışma saatleri dışında, haftada 35 saati aşmamak ve haftada iki gün (2) izinliolacak şekilde çalıştırılabilir"

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamı dışında kalan kamu görevlileru Pazartesi-Cuma 7.45-14.45; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi'ne bağlı sağlık servisleri ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne bağlı sağlık servislerinde çalışan ve Değiştirilmiş Şekliyle 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında bulunan kamu sağlık çalışanları ise Pazartesi-Cuma 7.45-14.45 saatleri arasında mesai yapacak.

Vardiya ve rotasyon şeklinde çalışan kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanlarının çalışma saatleri haftalık 35 saati aşmamak üzere kurumları tarafından düzenlenecek.