Bakanlar Kurulu Toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulunda 7 saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay açıklama yaptı

Açıklama şöyle;

Daha önce kamuoyuna açıklanan kiralarla ilişkili ilgili mevzuatı inceledik. Nisan ve Mayıs ayında kira ödeyemeyecek olanların 2 aylık kiralarını Mayıs'tan sonraki 6 ay içerisinde ödemeleri kararı aldık.

Mal sahiplerinin de ödemek zorunda oldukları stopajı kiralar öndenince ödemeleri kararı aldık.

3. ülke ve TC vatandaşların sınırlı istisnalar hariç olmak üzere Haziran ayı sonuna kadar işten durdurulmasını engelleyecek bir düzenleme yaptık. Sosyal yardım tüzüğünde de değişikliğe gittik.

Özellikle salgın nedeniyle bütün gelirini yitirmiş vatandaşlara bir katkı yapabilmemize imkan verecek ek bir ilave koyduk

Kısmi çalışma hakkını düzenleyen yasa gücünde kararnameyi karara bağladık.

Geçici bir süre için 4 aylık sürede tam zamanlı değil daha az saate gelecek şekilde çalışma daha farklı ücret ve yatırım noktasıyla işten çıkarmayı düzenlemenin ardından 6 ay süreyle yasaklayarak yürürlüğe koyduk. Bunun detaylarını Çalışma Bakanlığı açıklayacak.

İhtiyat Sandığı'ndan KKTC vatandaşlarının avans çekebilmesi için düzenleme yaptık. 3 ay boyunca her ay 2 bin TL olacak şekilde KKTC vatandaşlarının bir avans çekmelerine imkan veren bir düzenleme yaptık. Geliri azalan vatandaşların bu kanal ile geçimlerine katkı olabilecek bir düzenlemeye gittik.

Kamu görevlilerinin rotasyonla çalışmalarını düzenlemiştik. 15 Mayıs itibarı ile rotasyon bitti. Risk grubunda bulunan kamu görevlilerine göreve gitme durumlarına ita amirleri karar verecek.

Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören bireylerin bire bir eğitim şeklinde yapılan eğitim hizmetlerinin 18 Mayıs'ta başlamasına karar verildi.

Kreşlerin 1 Haziran itibarı ile hizmet vermeye başlamaları yönünde karar aldık.

Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki günlerde dershane ve etüt merkezlerinin bir kayba uğranmaması için deneme sınavları yapabilme konusunda değerlendirme yapabilecek.

20 Mayıs itibarı ile berberlerin ve kuaförlere ilaveten güzellik salonlarının da hizmete geçirilmesi kararı aldık.

Sağlık Bakanlığı'nın tesadüfi olarak vereceği kararla testler yapılması kararı aldık.

20 Mayıs'ta restoranların pastane ve büfelerin açılması yönünde ilke kararı alındı. Bunun nasıl yapıalcağı konusunda 4 bakanlık ve Res-Bir Ve Belediyeler Birliği bir toplantı yapacak..

20 Mayıs'ta restoranlar devreye girdikten sonra gece sokağa çıkma yasağını geceyarısından sabaha olma şeklinde bir karar üreteceğiz..

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