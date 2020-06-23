Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 11.30'da toplanmıştı.
Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 5 saat süren toplantısının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bugün saat 11.30'da toplanan Bakanlar Kurulu'nun toplantısı tamamlandı...
Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 11.30'da toplanmıştı.
Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 5 saat süren toplantısının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Bu saatten sonra ubp dabanın sesini dinleyip zorlu törenin önünü açması gerekmektedir adayımız zorlu töre
SAYIN BAKANLAR DEVAMLI TOPLANIYORSUNUZ KIMSENIN AKLINA GELIP DE BU HALKA 1500 TL LELERINI ODEYLIM GELMEZ MI SAYIN BASBAKANI N AKLINA GELDI DEVLET CALISANLARINA MUJDEYI VERDI AMA UVEYLERE GELMESSINIZ AKLINIZA