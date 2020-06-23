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Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bugün saat 11.30'da toplanan Bakanlar Kurulu'nun toplantısı tamamlandı...

23 Haziran 2020 Salı 16:27
1940 Okunma
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 11.30'da toplanmıştı. 

Bakanlar Kurulu'nun yaklaşık 5 saat süren toplantısının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluErsin Tatar
Yorumlar
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Kemal 2020-06-23 16:41:03

Bu saatten sonra ubp dabanın sesini dinleyip zorlu törenin önünü açması gerekmektedir adayımız zorlu töre

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vatandas 2020-06-23 18:15:23

SAYIN BAKANLAR DEVAMLI TOPLANIYORSUNUZ KIMSENIN AKLINA GELIP DE BU HALKA 1500 TL LELERINI ODEYLIM GELMEZ MI SAYIN BASBAKANI N AKLINA GELDI DEVLET CALISANLARINA MUJDEYI VERDI AMA UVEYLERE GELMESSINIZ AKLINIZA

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