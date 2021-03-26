Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Alınan kararlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

-29 Mart’tan itibaren Pazar hariç her gün 22.00’den 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi.

-Pazar günleri uygulanan karar devam edecek.

-Marketler 08.00 -21.00 arası açık olabilecek.

-Açık olan tüm işletmelerde toplam azami 5 metrekarede 1 kişi olacak.

-Berber , Kuaför ve Güzellik salonları v.b yerler 07.00 – 19.00 arası

-Sinema salonları, gösteri merkezleri, düğün, mevlitler, gece klüpler, her türlü oyun salonları v.b. yerler kapalı kalmaya devam edecek.

-29 Mart’tan itibaren 12.sınıf öğrenci ve öğretmenlere antijen test yapılacak.

-Yeşil hat tüzüğü uyarınca ticaret yapacak kişiler son 7 günlük PCR sonucuna göre karantinasız şekilde günü birlik gidip gelebilecekler.

-Birleşik Krallıktan gelecek olanlara 14 gün karantina şartıyla izin verildi.

-1 Nisan itibaren PCR testleri yapılarak kapalı alanlarda kapalı spor antremanları yapılabilecek.

-Müzik eğitmenleri birebir eğitim verilebilir.