Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 17.30'da başlayan ve 20.30'da tamamlanan toplantının ardından yaptığı açıklamada, gündemdeki konuların görüşüldüğünü duyurdu.