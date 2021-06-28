Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 17.30'da başlayan ve 20.30'da tamamlanan toplantının ardından yaptığı açıklamada, gündemdeki konuların görüşüldüğünü duyurdu.
Son Güncelleme: 28.06.2021 23:28
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı, gündemdeki konuların görüşüldüğü bildirildi.
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 17.30'da başlayan ve 20.30'da tamamlanan toplantının ardından yaptığı açıklamada, gündemdeki konuların görüşüldüğünü duyurdu.