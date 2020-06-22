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Bakanlar Kurulu yeni ‘Ekonomi Paketi’ için toplanıyor

Bakanlar Kurulu, II. Toplumsal Dayanışma Paketi’ni son defa gözden geçirip kamuoyuna duyurmak için toplanıyor...

22 Haziran 2020 Pazartesi 12:10
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Bakanlar Kurulu yeni ‘Ekonomi Paketi’ için toplanıyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik daralmaya yönelik hazırlıkları yapılan II. Toplumsal Dayanışma Paketi ile ilgili olarak son gözden geçirmeyi yapmak üzere Bakanlar Kurulu toplanacak.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Başbakanlıkta Meclisin tamamlanmasını müteakip toplanacak. 

Bakanlar Kurulu’nda çalışmanın tamamlanmasının ardından  Başbakan Ersin Tatar hazırlanan Toplumsal Dayanışma paketini kamuoyuna duyuracak.

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Bakanlar KuruluKKTC Bakanlar Kurulu
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