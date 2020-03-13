Bakanlar Kurulu yeniden acil toplanıyor

Ülkedeki vaka sayısının 5’e çıkması ve Güney Kıbrıs’taki vaka sayılarındaki hızlı artış üzerine Bakanlar Kurulu yeniden toplanıyor.
Kabinedeki bakanların şu sıralar Başbakanlık’a doğru gitmeye başladığı ve toplantının az sonra başlayacağı ifade ediliyor.
Dün alınan önlemlere ek önlemlerin değerlendirileceği ifade edilen Bakanlar Kurulu toplantısından ek önlemlerin de çıkabileceği öngörülüyor.
Ohal be ohal..yoksa gebereceyik
yaw bu ne toplantısı bir kararı bir defa vereceksiniz bir daha da toplanmaycaksınız her vakada toplantı öyle şeymi olur ölüm olduktan sonra ne bok yeyeceksiniz dakika dakika toplanacaksınız boş tenekeler...