Bakanlar Kurulu yeniden acil toplanıyor

Ülkedeki vaka sayısının 5’e çıkması ve Güney Kıbrıs’taki vaka sayılarındaki hızlı artış üzerine Bakanlar Kurulu yeniden toplanıyor.

Kabinedeki bakanların şu sıralar Başbakanlık’a doğru gitmeye başladığı ve toplantının az sonra başlayacağı ifade ediliyor.

Dün alınan önlemlere ek önlemlerin değerlendirileceği ifade edilen Bakanlar Kurulu toplantısından ek önlemlerin de çıkabileceği öngörülüyor.