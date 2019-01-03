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Bakanlar Kurulu Yılın İlk Toplantısını Yapıyor

 Bakanlar Kurulu Erhürman başkanlığında toplandı.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:59
Bakanlar Kurulu Yılın İlk Toplantısını Yapıyor

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 Bakanlar Kurulu, Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, toplantı saat 13.30’da başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluTufan Erhürman
Yorumlar
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VATANDAŞ 2019-01-03 15:24:01

VATANDAŞA HANGİ MÜJDELİ HABER VERİLECEK MERAKLA BEKLENİR KURUL TOPLAN MASA DAHA İYİ OLUR HER B. KURULUNDAN SONRA VATANDAŞ FAKİRLEŞİYOR

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Emir 2019-01-03 15:25:51

Sanırım istifayı vermek icin toplandılar.

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Yandik 2019-01-03 16:10:37

Bunlar mümkünse toplanmasin hatta bakanlığın yolunu unutsun. Her toplandıkları da bize faydaları dan çok zararları oluyor. Birgün bile faydalarını görmedik.

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YANDIK 2019-01-03 17:05:27

BU DEFA VATANDAŞA HANGİ KAZIĞI YEDİRECEKLER

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Ali 2019-01-03 17:42:56

Sanki toplanıp bir halt yiyor şarlatanlar. Yine birşeylere zam yapacaklardır.

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Kemal 2019-01-03 18:43:44

Çobanlık zor meslek

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