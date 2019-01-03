Bakanlar Kurulu Yılın İlk Toplantısını Yapıyor

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VATANDAŞA HANGİ MÜJDELİ HABER VERİLECEK MERAKLA BEKLENİR KURUL TOPLAN MASA DAHA İYİ OLUR HER B. KURULUNDAN SONRA VATANDAŞ FAKİRLEŞİYOR
Sanırım istifayı vermek icin toplandılar.
Bunlar mümkünse toplanmasin hatta bakanlığın yolunu unutsun. Her toplandıkları da bize faydaları dan çok zararları oluyor. Birgün bile faydalarını görmedik.
BU DEFA VATANDAŞA HANGİ KAZIĞI YEDİRECEKLER
Sanki toplanıp bir halt yiyor şarlatanlar. Yine birşeylere zam yapacaklardır.
Çobanlık zor meslek