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Bakanlar Kurulu, yurt dışında görev yapan 10 fahri temsilciyi görevden aldı.

Yurt dışında görev yapan 10 fahri temsilci görevden alındı

07 Temmuz 2021 Çarşamba 18:26
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Bakanlar Kurulu, yurt dışında görev yapan 10 fahri temsilciyi görevden aldı.

Lüks aracının plakasına “KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu” yerleştiren Almanya’da yasaklı Osmanen Germania çetesinin yöneticilerinden olan Taner Ay’ın babası Çetin Ay'ın, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alınmasının ardından Bakanlar Kurulu, yurt dışında görev yapan 10 fahri temsilciyi görevden aldı.

Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararına göre, KKTC Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri Temsilcisi olan Altan Zeki, KKTC Çin Halk Cumhuriyeti (Pekin) Fahri Temsilcisi Dr. David Yi Zhong Qi, KKTC Mısır Fahri Temsilcisi Elsayed Hany, KKTC Macaristan Fahri Temsilcisi John Mc. Gough, KKTC Suudi Arabistan ve İKÖ (Cidde) Fahri Temsilcisi Dr. İhsan Kaya Okur, KKTC Bavyera Fahri Temsilcisi Helmut Johannes Mader, KKTC Gana Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Lord Bennett Duodu Kumi, KKTC Sao Paulo Fahri Konsolosu Marcelo Faria De Lima, KKTC Berlin Fahri Temsilcisi Alexander Von Sthal, KKTC Ürdün Krallığı Fahri Konsolosu Ali Rebeullah görevden alındı.

 Anımsanacağı üzere Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Almanya’da Başkonsolosluk olmadığı halde Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay’ın oğlu Taner Ay’ın lüks aracında yer alan ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ ibaresinin gündeme gelmesiyle tüm fahri temsilcileri gözden geçireceklerini ve görevden alınması gereken isimleri tarayacaklarını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Fahri TemsilciKKTC
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