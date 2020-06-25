"Bakanlar Kurulu’nda görüş birliği var”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, sorulan sorulara yanıt verdi.
İktidarın “1 Temmuz” ile ilgili aldığı kararın, muhalefet tarafınca “siyasi” olarak nitelendiğini söyleyen Özersay, “Bu düşüncenin yanlış olduğunun en somut örneği, şu anki durumdur. Şu anda Rum tarafından geçişlerde, sadece PCR testi bizim için yeterli. Ancak şu anda Türkiye’den gelenlerin karantina zorunluluğu var. Siyasi kararlar veriyor olsaydık, Türkiye’den gelişlere karantina zorunluluğu getirmez, Rum tarafından gelenlere de karantinasız geçiş hakkı vermezdik” dedi.
Kendisinin “1 Temmuz tarihiyle ilgili endişeliyim” sözlerinin de eleştirildiğini söyleyen Özersay, “Bu eleştirileri yaparken adil olmak lazım” ifadelerini kullandı.
"1 TEMMUZ KARARINI ALDIĞIMIZDA TÜRKİYE'DEKİ DURUM ŞİMDİKİ GİBİ DEĞİLDİ"
Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz kararını aldığı süreçte, Türkiye’deki Covid-19 vaka durumunun, şu anki gibi olmadığını belirten Özersay, bu nedenle kararı gözden geçirdiklerini söyledi.
Bir bakanın tek başına bu konuda karar alamayacağının altını çizen Özersay, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu kararı revize etmek adına gözden geçirdiğini ve karar üretilmeye çalışıldığını belirtti.
Yapılan Bakanlar Kurulu toplantıları sonrası açıklama yapılmamasının eleştirilmesi üzerine Özersay, “Toplantılarda çeşitli tartışma ve değerlendirmeler yapılıyor, bir karar üretilmesi için çalışılıyor. Şu an için revize kararı almadık, bu nedenle 1 Temmuz kararı geçerliliğini sürdürüyor ama 1 Temmuz kararının revize edilmesi konusunda görüş birliği var” dedi.
Türkiye’nin bugünkü durumu nedeniyle çeşitli olasılıkların tartışıldığını ifade eden Özersay, “Türkiye’nin A kategorisinden B veya C kategorisine alınıp alınmaması, 1 Temmuz tarihinin uzatılması veya başka tedbirlerin alınması konuları değerlendiriliyor” şeklinde konuştu.
Dün; Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile söz konusu bakanlıkların bürokratlarının bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Özersay, “Orada şekillenen fikir, bizlere de aktarıldı. Bugün bir Bakanlar Kurulu toplantımız daha olacak. Toplantı, tek gündem maddesiyle toplanıp, bu konuda karar almaya çalışacak” dedi.
"TÜRKİYE'NİN KATEGORİSİ DEĞİŞEBİLİR..."
Karar almanın yeterli olmadığını, uygulamanın sağlanması için bazı adımlar atılması gerektiğini söyleyen Özersay, “nihai noktasına koymadan kamuoyuna açıklamaktan imtina ediyoruz. Belki Türkiye’nin kategorisi değişir. Çift PCR’a gideceksek hangi şartlara tabi olacağı belirlendiğinde kamuoyuna açıklayacağız. Çalışmanın süresi uzarsa, 1 Temmuz tarihinde de değişiklik yapabiliriz” ifadelerini kullandı.
KIBRIS POSTASI
1 Temmuz geldi siz daha karar alırsınız. Siz hiç bir şey yapamazsınız. İnsanlar uçak biletlerini her şeyini aldı. 30 Haziranda tutp dersiniz ki gelmeyin. İnsanlar sizin yüzünüzden abdal oldu be. Bi doğru düzgün karar alamazsınız. Açın hem TR hem KKTC yapsın test geçsin millet. Ailesine kavuşsun işine kavuşsun. Beceeriksizler.
CTP ci degilim ama burada Ozersay haklidir. Turkiye A kategorisinde olmamali yoksa hastalik bize de bulasir. Cift PCR uygulamasi kesinlikle dogru secenek cunku Turkiyede yapilan PCR testlerinin guvenilirligi de dusuk. (hatta %50 lere kadar dustugu soyleniyor bazi uzmanlar tarafindan) Yani bir test yaptiginiz zaman test YANLISLIKLA negatif gosterebilyior. Hasta oldugu halde PCR testinden gecebiliyor vakalar o yuzden EN AZNINDAN IKI TEST mutlaka gerekli. Kisacasi EGER HICBIRSEY DEGISMEYECEKSE EN AZINDAN Turkiyeden gelenlere cift PCR uygulanmali, mutlaka. Aksi takdirde risk cok yuksek.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
ingilterenin durumunu da gozden gecirirsiniz insAllah sonucta 300000 den fazla kibrisli turku alakadar eden bir konu
Yok gardas 300,000 gibrisli yokdur Ingilterede , biraz abrddin yani.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Rum'a açık Turkiye'ye kapalı... Bunun adını koyun... Adam olun...
Evethasta sayısına bakar ama hasta sayısınna rakam olarak değil oran olarak bakar. 30 ülkeye kapılarını açan Rum gibi hesap yapın bir de ;)Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Elinin koru. Milliyetcilikle alakasi yok bunun , HASTA SAYISINA bakar. Senin gozlukler at gozlugu milliyetcilikten baska birsey goremiyorsun.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
CTP ci degilim ama burada Ozersay haklidir. Turkiye A kategorisinde olmamali yoksa hastalik bize de bulasir. Cift PCR uygulamasi kesinlikle dogru secenek cunku Turkiyede yapilan PCR testlerinin guvenilirligi de dusuk. (hatta %50 lere kadar dustugu soyleniyor bazi uzmanlar tarafindan) Yani bir test yaptiginiz zaman test YANLISLIKLA negatif gosterebilyior. Hasta oldugu halde PCR testinden gecebiliyor vakalar o yuzden EN AZNINDAN IKI TEST mutlaka gerekli. Kisacasi EGER HICBIRSEY DEGISMEYECEKSE EN AZINDAN Turkiyeden gelenlere cift PCR uygulanmali, mutlaka. Aksi takdirde risk cok yuksek.
Tamam da gardaşım ne zaman toplanıp açıklayacaksınız net kararı 2 Temmuzda mı?
Türkiyeden gerekli test için ekipman al sana yardım göndersinler sonra türkiyenin katogorisini değiştiir Saçmalık kaç bin tane öğrenin eşyaları kaldı gelip alamıyoruz bu gidişle hala alamaycağız toplamda yaptığınız test sayısı ortada. 72 saat önce aldığımız testin geçerli olması gerekir adanız sizin olsunn biz eşyalarımızı alıp dönemek istiyoruz.