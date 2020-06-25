"Bakanlar Kurulu’nda görüş birliği var”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, sorulan sorulara yanıt verdi.

İktidarın “1 Temmuz” ile ilgili aldığı kararın, muhalefet tarafınca “siyasi” olarak nitelendiğini söyleyen Özersay, “Bu düşüncenin yanlış olduğunun en somut örneği, şu anki durumdur. Şu anda Rum tarafından geçişlerde, sadece PCR testi bizim için yeterli. Ancak şu anda Türkiye’den gelenlerin karantina zorunluluğu var. Siyasi kararlar veriyor olsaydık, Türkiye’den gelişlere karantina zorunluluğu getirmez, Rum tarafından gelenlere de karantinasız geçiş hakkı vermezdik” dedi.

Kendisinin “1 Temmuz tarihiyle ilgili endişeliyim” sözlerinin de eleştirildiğini söyleyen Özersay, “Bu eleştirileri yaparken adil olmak lazım” ifadelerini kullandı.

"1 TEMMUZ KARARINI ALDIĞIMIZDA TÜRKİYE'DEKİ DURUM ŞİMDİKİ GİBİ DEĞİLDİ"

Bakanlar Kurulu’nun 1 Temmuz kararını aldığı süreçte, Türkiye’deki Covid-19 vaka durumunun, şu anki gibi olmadığını belirten Özersay, bu nedenle kararı gözden geçirdiklerini söyledi.

Bir bakanın tek başına bu konuda karar alamayacağının altını çizen Özersay, Bakanlar Kurulu’nun söz konusu kararı revize etmek adına gözden geçirdiğini ve karar üretilmeye çalışıldığını belirtti.

Yapılan Bakanlar Kurulu toplantıları sonrası açıklama yapılmamasının eleştirilmesi üzerine Özersay, “Toplantılarda çeşitli tartışma ve değerlendirmeler yapılıyor, bir karar üretilmesi için çalışılıyor. Şu an için revize kararı almadık, bu nedenle 1 Temmuz kararı geçerliliğini sürdürüyor ama 1 Temmuz kararının revize edilmesi konusunda görüş birliği var” dedi.

Türkiye’nin bugünkü durumu nedeniyle çeşitli olasılıkların tartışıldığını ifade eden Özersay, “Türkiye’nin A kategorisinden B veya C kategorisine alınıp alınmaması, 1 Temmuz tarihinin uzatılması veya başka tedbirlerin alınması konuları değerlendiriliyor” şeklinde konuştu.

Dün; Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı ile söz konusu bakanlıkların bürokratlarının bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Özersay, “Orada şekillenen fikir, bizlere de aktarıldı. Bugün bir Bakanlar Kurulu toplantımız daha olacak. Toplantı, tek gündem maddesiyle toplanıp, bu konuda karar almaya çalışacak” dedi.

"TÜRKİYE'NİN KATEGORİSİ DEĞİŞEBİLİR..."

Karar almanın yeterli olmadığını, uygulamanın sağlanması için bazı adımlar atılması gerektiğini söyleyen Özersay, “nihai noktasına koymadan kamuoyuna açıklamaktan imtina ediyoruz. Belki Türkiye’nin kategorisi değişir. Çift PCR’a gideceksek hangi şartlara tabi olacağı belirlendiğinde kamuoyuna açıklayacağız. Çalışmanın süresi uzarsa, 1 Temmuz tarihinde de değişiklik yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

KIBRIS POSTASI