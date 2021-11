Bakanlar Kurulu’ndan Büyükkonuk Belediyesi’ne borçlanma yetkisi

Bakanlar Kurulu, Büyükkonuk Belediyesi’ne maaş geriliğini karşılamak için borçlanma yetkisi verdi.

22 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, 8 yıl vadeli olarak 4 yıl vadeli yapılacak borçlanma emekliye ayrılacak personelin ikramiyelerinin ödenmesinde ve 3 aylık maaş geriliğinin kapatılmasında kullanılacak.

Bahsi geçen karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Büyükkonuk Belediye Meclisinin 27.10.2021 tarih ve BKBMT 2021/09 sayılı kararı ve Borç Yönetim Komitesinin 2.11.2021 tarih ve 24/2021 sayılı kararı doğrultusunda, dövizin her geçen gün yükselmesi ve buna bağlı GBP borcunun artması nedeni ile K. Vakıflar Bankası Ltd. nezdindeki mevcut GBP borcunun kapatılması kaydıyla, emekliye ayrılacak personelin ikramiyelerinin ödenmesinde ve 3 aylık maaş geriliğinin kapatılmasında kullanılması amacıyla, K. Kapital Bankası Ltd.'den 96 ay (8 yıl) vadeli 4.000.000 TL borçlanmasını, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası'nın 24'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasının (C) bendi uyarınca onayladı.”