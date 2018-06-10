Kıbrıs Postası'ndan Cansu Yarışan'a konuşan ; Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nün en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini kaydederek, tüzükle birlikte trafikte sağlık sorunu nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilebileceğini belirtti.

Avcı, ülkede sürüş ehliyetini olan kişilerin hiçbir sağlık kontrolünden geçmeden ehliyet tarihlerini uzatabilmelerinin trafikte önemli bir sorun olduğunu dile getirerek, 2017 Mayıs ayında geçen Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü için öngörülen 2 yıllık hazırlık sürecinin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini söyledi.

Ülkede normal araç sürücülerinin 18 yaşında, profesyonel araç sürücülerinin ise 25 yaşında sürüş ehliyeti alabildiğini ve ehliyet tarihini uzatma işlemi sırasında doldurduğu belgede herhangi bir sağlık raporu sunulma zorunluluğu bulunmadığını kaydeden Avcı, 18 yaşında alınan sürüş ehliyetinin ölene kadar uzatılabilmesini eleştirdi.

Sürüş ehliyetlerinin uzatılması konusunda hayata geçirilmesi planlanan Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü nedeniyle ehliyeti iptal edilecek olan kişilerin ulaşım konusunda mağdur edilmemesinin de önemli konulardan birisi olduğuna değinen Avcı, ülkede toplu taşıma sorunun da çözülmesi gerektiğini kaydetti.

“Bakanlar Kurulu’ndan geçen tüzük biran önce hayata geçirilmeli”

Bakanlar Kurulu’ndan 2017 Mayıs ayında geçen Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nde belirtilen uygulamaların biran önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydeden TKÖD Başkanı Mehmet Avcı, söz konusu tüzükle trafikte sağlık sorunu nedeniyle yaşanan kazaların önüne geçilebileceğini söyledi. Tüzük için gerekli hazırlıkların tamamlanma sürecinin 2 yıl olarak öngörüldüğünü belirten Avcı, 2019 yılında hazırlıkların tamamlanmadığı gerekçesiyle tarihin uzatılma kararının kendisini endişelendirdiğini ifade ederek, “Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü 2017 yılında Bakanlar Kurulu’ndan geçti. Hazırlık süreci 2 yıl olarak öngörüldü. 2019 yılında bu tüzükteki uygulamaların hayata geçirileceği belirtildi ancak şu ana kadar herhangi bir çalışma başlatıldığı bildirilmedi. Umarım 2019 Mayıs ayında hükümet yetkilileri hazırlıkların tamamlanmadığı gerekçesiyle tarihi uzatma kararı almaz” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde sürüş ehliyetlerinin uzatılma işlemlerinde öncelikle sağlık kontrolü belgesi gerektiğini kaydeden Avcı, ülkede böyle bir uygulamanın hayata geçmediğini belirterek, sürüş ehliyeti tarihinin uzatılmasının herhangi bir kriteri olmadığını söyledi. Normal araç sürücülerinin 18 yaşında, profesyonel sürücülerin ise 25 yaşında sürüş ehliyeti alabildiğini ve ehliyet tarihini uzatma işlemi sırasında doldurduğu belgede herhangi bir sağlık raporu sunulma zorunluluğu bulunmadığını kaydeden Avcı, “Ehliyet tarihi her uzatılacağında sürücülerin sağlık raporu sunması gerekiyor. Özellikle belli bir yaştan sonra sürücüler sağlık sorunu yaşayabilir. Söz konusu sağlık sorunları araç kullanımını olumsuz etkiliyorsa ehliyet iptal edilmelidir. Çünkü yaşanan sağlık sorunları trafikte ölümcül kazalara neden olabilir. Bunun önüne alınacak önlemlerle geçilmelidir. Bu noktada en büyük sorumluluk devlete düşüyor” dedi.

“18 yaşında alınan sürüş ehliyeti ölene kadar uzatılabilir”

Ülkede uyuşturucu, alkol bağımlılarının, belli bir yaşın üzerinde kişilerin ve araç kullanımını olumsuz etkileyen sağlık sorunu yaşayan insanların, araç kullanma ehliyeti olmasını eleştiren Avcı, normal ehliyetlerde herhangi bir sağlık kontrolü olmadan ölene kadar araç kullanmanın mümkün olduğunu, profesyonel sürücülerden ise 60 yaşından sonra sağlık kontrolü istendiğini kaydederek şöyle konuştu:

“Araç sürücüleri hakkında ancak birinin şikayeti üzerine Araç Mukayyitliği’nin sağlık raporu isteme hakkı var. Bunun dışında 18 yaşında alınan sürüş ehliyeti ölene kadar uzatılabilir. Kamyon, TIR, otobüs kullanan profesyonel araç sürücülerinden ise 60 yaşından sonra sağlık raporu isteniyor”

“Toplu taşıma sorunu da çözülmeli”

Sürüş ehliyetlerinin uzatılması konusunda hayata geçirilmesi planlanan Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü nedeniyle ehliyeti iptal edilecek olan kişilerin ulaşım konusunda mağdur edilmemesinin de önemli konulardan birisi olduğuna değinen Avcı, ülkede toplu taşıma sorunun da çözülmesi gerektiğini belirterek, “Sağlık sorunu nedeniyle ehliyeti iptal edilen kişilerin mağdur edilmemesi gerekiyor. Bu nedenle ülkede toplu taşıma sorunu da çözülmeli. Umarım tüzüğün hazırlık süreci zamanında tamamlanıp, toplu taşıma sorunu da ortadan kaldırılarak eksiksiz bir sistem kurulabilir” dedi