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Bakanlar Kurulu’ndan iki yeni karar

Türkiye’den gelecek teknik ekibin ülkemize girişlerine izin veriliyor.

22 Nisan 2020 Çarşamba 10:13
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Bakanlar Kurulu’ndan iki yeni karar

Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilip tedavileri sona eren hastaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişleriyle ilgili karar üretti…

Bakanlar Kurulu, ülkeye sefer yapan gemilerin elzem hizmetler haricinde yolcu taşımasının yasaklanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu 11.4.2020 tarihli karar kapsamından, Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi görmek üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne sevk edilip tedavileri sona eren hastaların muaf tutularak, 14 gün karantina şartlarına uymaları koşulu ile ülkeye girişlerine izin verilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu iletim şebekeleri ve bakım işleri kapsamında Türkiye’den gelecek teknik ekibin ülkemize girişlerine izin verilmesiyle ilgili de karar üretti.

Bakanlar Kurulu, Teknecik Elektrik Santralı dizel makinalarında periyodik bakımlarının yapılması amacı ile Türkiye’den bir teknik ekibin ülkeye gelerek daha önce imzalanmış olan sözleşme kapsamında bakım çalışmalarını yapmasının üretimin arz güvenliği açısından elzem olduğundan, 14 gün karantina şartlarına uymaları koşulu ile ülkeye girişlerine izin verilmesine karar verdi.

BRT

Son Güncelleme: 22.04.2020 11:09
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu
Yorumlar
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Vatandaş 2020-04-22 11:59:18

Arkadaş yerinizde duramıyor musunuz? Kimseyi almayın adaya. Ufacık bir ada burası dünya kadar insanı aldık içeri artık yeter! Herkes yerinde kalsın. Adanın izole olması gerekiyor bu kadat emeği öpe atmayın!

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uh 2020-04-22 15:27:11

e kargolar noldu, paketler döner dolaşır tr de geri gider!

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Yasin 2020-04-22 16:10:03

Karan tina 14 gün geğil 21 gün olsun ülkeye gelecekler otel perelarını kendileri ödesin bu kaşulları kabul eden gelsin

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hayvanlar 2020-04-22 16:13:05

eyi bok yediniz..belki birinci siz yakalanırsınz da geberirsiniz

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Arif 2020-04-22 16:17:04

Bu hastalarımız kaç kişidir bu getirim den sonra ayakkabısını yabancı ülkelerde olan larıda alalım bahane bitmez siyasette hep olurbunlar yola devam

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Tan 2020-04-22 16:24:10

Ben bu gelen lerin hiç karantinaya alacalarmış gibi gelmedi bana

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