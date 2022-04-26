Bakanlar Kurulunun gündemi belli oldu!

Amcaoğlu, KIB-TEK’te sorunun mali değil idari olduğunu da belirterek bu konuda gereken adımları atacaklarını ifade etti.

BRT’de yayınlanan ’18.Saat’ programına katılan ve KKTC bütçesi için yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Bakan Amcaoğlu,ülkelerin motorunun maliye olduğunu belirterek, diğer alanların da doğru çalışması için bu motorun doğru adım atması gerektiğini ifade etti.

Bütün dünyada yaşanan bir ekonomik kriz söz konusu olduğunu belirten Amcaoğlu, “Elimizde olmayan sebeplerle enflasyon yaşanıyor. Hayat pahalılığını konsolide etmek için çalışmalar yapmak zorundayız.” dedi.

Forex Yasası ile Sanal Şans Oyunları Yasası’nın hazır olduğunu söyleyen Amcaoğlu, Kripto Para Yasası’nın da çok kısa sürede tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na getirileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekim ayında üç yasanın Meclis Genel Kurulu’nun gündemine geleceğini vurguladı.

Amcaoğlu, “Meclis Ekim ayında kapılarını açtığında hedeflediğimiz 3 yasayı geçirmektir. Forex Yasası’nı, Sanal Şans Oyunları Yasası ile Bitcoin Kripto Para Yasasını süratle Meclis’ten geçireceğiz. Gelire ulaşabilmenin, sıcak parayı elde edebilmenin en önemli koşullarından birinden bahsediyoruz” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, elektrik fiyatlarında Mart ayı faturalarına yönelik yapılması planlanan birim fiyatlarındaki indirime ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi :

“Sayın Başbakanımızın Bakanlar Kurulu sonrası yapmış olduğu açıklamaya göre Bakanlar Kurulu’nun düzenlemesine binaen o Mart ayına istinaen ne ise idi fiyat tarifesi o şekilde yarın Bakanlar Kurulu’nun gündemine gidecek. Ve önerge şeklinde sunulduktan sonra Resmi gazetede yayınlanması sağlanacak”

Amcaoğlu, Alkollü içecek fonlarının indirilmesi ile ilgili çalışmalarının da yapıldığını ve yarın ilgili düzenlemenin önerge olarak Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirildikten sonra Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, “Bütçemizin 3 ana gelir kalemi; Fiyat istikrar fonu,gümrük vergileri ve katma değer vergisidir.Bütçede yer alan 1 Milyarlık fiyat istikrar fonundan elde edilecek geliri planlarken bunun en önemli başlıklarından biri idi içki, devamında sigara, akaryakıt ve motorlu araçlar. Bu dört başlık Fiyat İstikrar Fonu’ndaki 1 Milyar TL’lik gelir elde edeceğiniz rakamın yüzde 82’sini oluşturmaktadır”şeklinde konuştu.

Amcaoğlu elektrik fiyatlarının sürdürülebilir olmadığını da belirterek, KIB-TEK ile ilgili hatanın nerede olduğunu bulmak için çalıştıklarını söyledi ve KIB-TEK’te sorunun mali değil idari olduğunu, bu konuda gereken adımları da atacaklarını ifade etti.

Olgun Amcaoğlu ,“Elektrik Kurumu’nun bu devletin en önemli kurumu olarak süreçte elektriği üretirken kullanılabilir, sürdürülebilir ve ucuz elektriği insanımıza nasıl sağlayacağımızdır.Bu açıklanan rakamlar sürdürülebilir değildir. Elektriği mercek altına alarak, iyice inceleyerek, ve neden dolayı bugünkü şartlara gelindiğini tartışılması lazımdır diye düşünüyorum.Sorunu tam anlamıyla muhataplarımızla görüştükten ve ilgili Sayıştalık gibi kurumların da görüşlerini alacağız ”dedi.

Amcaoğlu, “elektrik kurumundaki sıkıntı mali değil idari bir sıkıntıdır. Niyetimiz kimseyle tartışmak değil, amaç KIB-TEK’in sağlıklı şekilde hayatını idame ettirmesidir. Bireysel değil toplumsal düşünerek adımlar atmalıyız. Kimsenin ayağına basmak, nasırını ağrıtmak gibi bir gailemiz yoktur. Olmaz da” diye konuştu.

Bakan Amcaoğlu, KIBTEK’in ürettiği elektrik ücretlerinde indirime gidilmesinin aylık 180 milyon TL’lik ek bir kaynak bulunması gerektiği yönünde Atun’un yaptığı açıklamaya ilişkin soruya da yanıt verdi.

Amcaoğlu, “Özellikle Bakanlar Kurulu’nda ilk yapılan zamlı tarife ile aylık tahsil edilmesi düşünülen rakam 325 Milyon 997 bin TL, sayın Başbakan‘ın açıkladığı düzeltmeye göre tahsil edilmesi beklenen rakam ise 293 Milyon TL. Yani aradaki fark yaklaşık 25-30 Milyon TL’dir.Ben değil rakamlar bunu söylüyor” dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çarşamba günü maaş ödemesi yapılacağını; 100 milyonluk borç ihalesinin ise yarın sonuçlanacağını da söyledi.

Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı’nın Nisan ayında toplam 105 milyonluk borç ödemesi yaptığını da belirterek, “Hedefimiz yaklaşık aylık 1 milyar Liralık bir mali gelirin oluşmasıdır” dedi.

Maliye Bakanı Amcaoğlu bir soruya karşılık, yarın Bakanlar Kurulu’nun gündeminde DP ve YDP’nin “Ekonomide ilk 100 günde neler yapılacağıyla ilgili” hazırladığı deklarasyonun da olduğunu açıkladı.

Amcaoğlu, “Bugün Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelecek. Ve orada tartışılacak bir konu. Tabi Bakanlar Kurulu’nun vermiş olduğu karardan sonra bunu tartışmak çok doğru olur diye düşünüyorum” dedi.