Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Bakanlar Kurulu’nun kritik toplantısı sürüyor

Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor. Ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından toplanan Bakanlar Kurulu’nda “kapanma”  konusu tartışılıyor.

17 Ocak 2021 Pazar 15:12
1508 Okunma
Bakanlar Kurulu’nun kritik toplantısı sürüyor

Bakanlar Kurulu toplantısı sürüyor. Ülkede yaşanan son gelişmelerin ardından toplanan Bakanlar Kurulu’nda “kapanma”  konusu tartışılıyor.

Bakanlar Kurulu’na görüş vermek için çağrıla Başsavcı Sarper Altıncık toplantıdan ayrıldı.

Altıncık, toplantı çıkışı “Ben söyleyeceğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

Kaymakamlar ve başkanlar katıldı…

Bakanlar Kurulu toplantısındaki istişareler devam ederken bazı bölgelerin kaymakamları toplantıya katıldı. Öte yandan başta Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun yanı sıra çok sayıda başkan Başbakanlığa gidiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EN FAZLA YAĞIŞ GEÇİTKALE’DE KAYDEDİLDİ: “METREKAREYE 64 KG…”
EN FAZLA YAĞIŞ GEÇİTKALE’DE KAYDEDİLDİ: “METREKAREYE 64 KG…”
DEMOKRAT PARTİ’YE YENİ KATILIMLAR
DEMOKRAT PARTİ’YE YENİ KATILIMLAR
“SON ÜÇ YIL BİZİM İÇİN ÖĞRETİCİ OLDU”
“SON ÜÇ YIL BİZİM İÇİN ÖĞRETİCİ OLDU”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim