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Bakanlık görevden aldı, veliler rahatladı!

Güzelyurt Barış İlkokulu velileri, bir fakültenin Türkçe programından mezun olan bir öğretmenin bakanlık tarafından İngilizce öğretmeni olarak atanmasına tepkili...

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:01
Bakanlık görevden aldı, veliler rahatladı!
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Yeni Bakış gazetesinden Özlem Çimendal'ın haberine göre; Güzelyurt Barış İlkokulu velileri, Türkçe eğitim yapan bir fakülteden coğrafya öğretmeni olarak mezun olmasına karşın, bakanlık tarafından İngilizce dersi vermesi için geçici olarak atanan ve şikayetler üzerine görevden alınan öğretmenin sosyal medya aracılığı ile kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yapmasına tepki gösterdi.  

Geçici kadroyla İngilizce öğretmeni olarak atandı 

Barış İlkokulu velileri yaptıkları açıklamada, Eğitim Bakanlığı tarafından geçici kadro dahilinde okula İngilizce öğretmeni olarak atanan ancak Türkçe eğitim veren bir fakülteden coğrafya öğretmeni olarak mezun olan öğretmen hakkında gerekli şikayetleri yaptıklarını ve öğretmenin görevden alındığını dile getirdiler. 

“Konu kişiselleştirilerek, okulun adı karalanıyor”

Ortaya çıkan durumdan dolayı çocukların mağdur olduğunu belirten veliler, herhangi bir öğretmenin görevden alınıp yerine bir başka kişinin gelmesi için uğraşmadıklarını da vurgularken, adı geçen öğretmenin sosyal medya aracılığı ile kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunarak, olayın odak noktasını kaydırdığını iddia etti. Veliler, “Konunun öğrencilerimizin üzerinden alınarak, kişiselleştirilmesi ve okulun adının karalanmaya çalışılması da dikkat çekici ve üzücüdür” dedi.

Görevden alındı 

Ayrıca veliler, “İlgili öğretmeni görevden alarak, çocuklarımızın kendilerini güvende hissetmelerini sağlamış olan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. Konu ile ilgili ülkemizin tüm yetkili birimlerinin konuyu takip ederek en uygun kararı vereceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu. 

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