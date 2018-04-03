Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114442
ALTIN
171.480
DOLAR
3.9739
STERLİN
5.5929
EURO
4.8983
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
'Selfie'ni çek, hastalığını öğren!
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
Hazar Ergüçlü: Oyunculuk hızla yaşlandırıyor
'Mutsuzken 1 paket çikolata yerim diyorsanız' bu haber sizin için!
'Mutsuzken 1 paket çikolata yiyebilir...
Yediğimiz her öğünde 114 parça plastik yutuyormuşuz!
Her öğünde 114 parça plastik...
Proteini yüksek, kalorisi düşük cin mısırı geliştirildi!
Bu mısırın proteini yüksek, kalorisi...

“Bakanlık her dönem bu işi uzaktan izledi”

Veteriner Dairesi Eski Müdürlerinden Nazım Akçaba, Veteriner Dairesi’nde yaklaşık 10 yıldır rüşvet karşılığında hayvan kaçakçılığına göz yuman personel olduğunu iddia etti.

03 Nisan 2018 Salı 09:43
“Bakanlık her dönem bu işi uzaktan izledi”

Yeni Bakış gazesinden Deniz Abidin'e konuşan; Veteriner Dairesi Eski Müdürlerinden Nazım Akçaba, Yeni Bakış’ın “Devlet eliyle kaçakçılık mı?” haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Veteriner Dairesi’nde rüşvet karşılığında hayvan kaçakçılığına göz yuman personel olduğunu belirterek, bakanlığın yıllarca bu durumu uzaktan izlediğini söyledi. 

“Binlerce masum insan ihanete uğruyor”

Akçaba, ülkeye ve insana yapılan en büyük ihanet ve kötülüğün kaçakçılık ve kötü hijyen koşullarında ülkeye taşınan kalitesiz etler olduğunu belirterek, durumdan habersiz binlerce masum insanın kendi parası ile ihanete uğradığını açıkladı. Akçaba, bu konuda en büyük suçun et entegre tesisi yapamayan ve kesimleri tek elden idare edemeyen devlette olduğuna dikkat çekerek, elinde her türlü yasal güç olmasına rağmen idarecilerin kaçakçılığa göz yummakta olduğunu belirtti. 

“Bakanlık her dönem bu işi uzaktan izledi”

Akçaba, hayvanlara vurulan kulak numaralarının her seriyi kimin kullandığının tespiti açısından kişilere zimmet edilmesi gerektiğini belirterek, tüm personeli zan altında bırakmanın doğru olmadığını kaydetti. Akçaba, “Bu işi kimin yaptığı bellidir. Herkes tarafından kimlerin para karşılığı rüşvet alıp görevi kötüye kullandığı bilinmektedir” diyerek, Bakanlığın her bakan döneminde bu işi uzaktan izlediğini söyledi. 

“10 yıldır rüşvet karşılığı kaçakçılığa göz yumuluyor”

Akçaba, Veteriner Dairesi’nde bu işi yaklaşık 10 yıldır rüşvet karşılığı yapan personellerin olduğunu ifade ederek, “Eski bir müdür ve veteriner hekim olarak insanları hem sağlık hem de maddi olarak sömüren bu kaçakçılığı ortaya çıkarmaya davet ediyorum” diye konuştu. 

Akçaba, “Kesimi yapılacak olan hayvanlara kulak numaralarını kontrolsüz ve başıboş tutanaksız bir şekilde veren kimlerdir?” diye sorarak, polisin, bu işlemleri kimler yapıyorsa ve kayıtları kimler tutup, mazbataları kontrol ediyorsa işe oradan başlaması gerektiğinin altını çizdi. “Bu konunun aydınlığa kavuşması için yardımcı olmaya hazırım. Niyet önemlidir. Sağlıksız et insanımızı bitiriyor.  Devlet ve insanımız adına bundan daha utanç verici bir durum olamaz.”

Akıncılar Üreticisi: Kaçakçılık devam ediyor, soruşturma açılmıyor

Öte yandan, gazetemize ulaşan Akıncılar’dan bir üretici, geçtiğimiz günlerde gazetemizde yayınlanan “Devlet eliyle kaçakçılık mı?” haberinin ardından, polis karakoluna giderek ifade verdiğini, ancak bu işe karıştığını bildiği kişilerin adını vermesine rağmen, bu isimlerin ifadesine yansıtılmadığını belirtti. Söz konusu kaynak, “Verdiğim ifade yalan ise, bana dava okusunlar. Bu kaçakçılık hala devam etmektedir. Bu işte büyük rant dönmektedir. Kimlerin olduğu biliniyor, ancak kimse soruşturma açmıyor” diye konuştu. 

“2-3 aylık danaları, ucuz diye Güney’den Kuzey’e geçiriyorlar”

Söz konusu üretici, ülkeye haftada 10 tona yakın canlı hayvan, kaçak et ve domuz eti geçirildiğine bir kez daha vurgu yaparak, şunları söyledi, “Önceleri bu işler gece karanlığında yapılırdı. Şimdi akşamüzeri saat 5-6 civarı, daha gün aydınken yapılmaya başlandı. Fiyatı 150-170 Euro olan 2-3 aylık danaları ucuz diye Güney’den alıp Kuzey’e geçiriyorlar. Burada büyütüp satıyorlar. 100 tane hayvanı olan yılda Bin 500 tane hayvanı nasıl kesiyor? Veteriner Dairesi bu konuda açıklama yapmayacak mı? Tarım Bakanlığı açıklama yapmayacak mı?” diye sordu. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sözleşmede trafo odası yoktu, mağdur olduk”
"Sözleşmede trafo odası yoktu, mağdur olduk”
Özersay'ın adını kullanarak Merkez Bankası'nı dolandırmaya çalıştılar
Özersay'ın adını kullanarak Merkez Bankası'nı dolandırmaya çalıştılar
Değil ölüye canlıya saygı yok
Değil ölüye canlıya saygı yok

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim