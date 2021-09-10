Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Bir çanta telefonla Ercan'da yakalandı!
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık yaptılar
Kaza yapanlara yardım bahanesiyle hırsızlık...
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı

“Bakanlık sistemimizi kapattı!”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz Bölgesinde yapılan testleri kendi imkânları ile Lefkoşa’da Kolan Hastanesi’ne getiriyor.

10 Eylül 2021 Cuma 08:59
467 Okunma
“Bakanlık sistemimizi kapattı!”

Bahar Sancar - Özel Haber

TEST ÜCRETLERİNİ BELEDİYE KARŞILIYOR…

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz Bölgesinde yapılan testleri kendi imkânları ile Lefkoşa’da Kolan Hastanesi’ne getiriyor. Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuşan Coşkun, “Sağlık bakanlığı bizim sistemimizi kapattı. Vatandaşlar test sonuçlarına ulaşamıyor. Bölge halkının maddi gücü test ücretlerini karşılayabilecek durumda değil. Özel Bir hastaneyle anlaştık. Belediye olarak test ücretlerini biz karşılıyoruz ve vatandaşa ücretsiz test yapıyoruz” dedi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asya bebek gönüllüleri eylem yapıyor
Asya bebek gönüllüleri eylem yapıyor
Tatar,İzmir’de KKTC’li öğrencilerle bir araya geldi
Tatar,İzmir’de KKTC’li öğrencilerle bir araya geldi
SON DAKİKA! Eğitim Bakanı'ndan açıklama
SON DAKİKA! Eğitim Bakanı'ndan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim