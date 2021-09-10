“Bakanlık sistemimizi kapattı!”

Bahar Sancar - Özel Haber

TEST ÜCRETLERİNİ BELEDİYE KARŞILIYOR…

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Dipkarpaz Bölgesinde yapılan testleri kendi imkânları ile Lefkoşa’da Kolan Hastanesi’ne getiriyor. Gündem Kıbrıs’tan Bahar Sancar’a konuşan Coşkun, “Sağlık bakanlığı bizim sistemimizi kapattı. Vatandaşlar test sonuçlarına ulaşamıyor. Bölge halkının maddi gücü test ücretlerini karşılayabilecek durumda değil. Özel Bir hastaneyle anlaştık. Belediye olarak test ücretlerini biz karşılıyoruz ve vatandaşa ücretsiz test yapıyoruz” dedi.