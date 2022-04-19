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Bakanlık tavsiye etti, çiğ süte zam yapıldı!

Arpaya gelen zam sonrası, çiğ süte de zam geldi. Keçi, koyun ve inek sütü 50 kuruş zamlandı.

19 Nisan 2022 Salı 13:09
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Bakanlık tavsiye etti, çiğ süte zam yapıldı!

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Müdürü Mehmet Karadayı, çiğ süte gelen zam sonrası Kıbrıs Postası’na konuştu.

“Arpa zammı sonrası, zam kararı aldık”

Arpaya yapılan zammı hatırlatan Karadayı, arpa zammı sonrası, çiğ süte zam yapma kararı aldıklarını söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın tavsiyesi üzerine zam yaptıklarını kaydeden Karadayı, keçi, koyun ve inek sütüne 50 kuruş zam yaptıklarını ifade etti.

KOOP-SÜT'ün zam açıklamaları

Koop-Süt’e yapılan zammın geri alınmasıyla ilgili sorulan soruya da yanıt veren SÜTEK Müdürü Karadayı, Koop – Süt’ün hesabını yaptığını ve böyle bir karar verdiğini söyledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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