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Bakanlık uyardı: Sahte mesajlara dikkat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘‘Devletimizden 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu için indir, kur, yükle’’ şeklinde vatandaşların cep telefonlarına gelen kısa mesajlara  itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

03 Eylül 2020 Perşembe 16:33
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Bakanlık uyardı: Sahte mesajlara dikkat

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘‘Devletimizden 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu için indir, kur, yükle’’ şeklinde vatandaşların cep telefonlarına gelen kısa mesajlara  itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde vatandaşlarımız pandemi ödemelerine başvuru  ile ilgili farklı telefon numaralarından  telefonlarına kısa mesaj geldiğini Bakanlığımıza ihbar etmektedir.

Söz konusu kısa mesajların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle kişisel bilgilerini  ve hesap numaralarını paylaşmaması önemle rica olunur."

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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