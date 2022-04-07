Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek...
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
Flaş Haber
Dikkat Elektrik Kesintisi!
Kapat

Bakanlık, yeniden yeşeren yabani zeytin ağaçlarının aşılamasına başladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Lefkoşa-Girne Anayolunda, St. Hilarion bölgesinde yanan ve yeniden yeşeren yabani zeytin ağaçlarının yerli zeytinle aşılanması çalışması başlatıldığını açıkladı.

07 Nisan 2022 Perşembe 19:13
150 Okunma
Bakanlık, yeniden yeşeren yabani zeytin ağaçlarının aşılamasına başladı
banner108

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Lefkoşa-Girne Anayolunda, St. Hilarion bölgesinde yanan ve yeniden yeşeren yabani zeytin ağaçlarının yerli zeytinle aşılanması  çalışması başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilk etapta 3 bin yabani zeytinin aşılanacağı, aşıların Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Orman Dairesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü iş birliğinde yapılmakta olduğu kaydedildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette, geçtiğimiz yıllarda başlatılan yabani zeytin ve harnup ağaçlarının aşılanarak, ekonomiye kazandırılması çalışmalarının yeniden canlandırma kararı aldıklarını açıkladı. 

Oğuz, zeytinin ekonomideki yerinin önemli olduğunu, zeytinciliğin geliştirilmesi, modern tarım tekniklerinin kullanılmasıyla ilgili gerek teknik gerekse mali açıdan destek verilmesi yönünde çalışmalar bulunduğunu kaydetti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Sağlık çalışanları canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürüyor
Tatar: Sağlık çalışanları canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürüyor
Meteoroloji Dairesi, tozlu havanın süreceğini bildirdi
Meteoroloji Dairesi, tozlu havanın süreceğini bildirdi
Güney Kıbrıs’ta 2 kişi yaşamını yitirdi
Güney Kıbrıs’ta 2 kişi yaşamını yitirdi










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim