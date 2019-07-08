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Bakanlıklarda görevden alma ve atamalar sürüyor...

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:04
Bakanlıklarda görevden alma ve atamalar sürüyor...

Bakanlıklarda yapılan görevden alma ve atamalar, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Mustafa Akçaba, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’da ise Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğüne de Murad Aktuğ atandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Sağlık Bakanlığı Müsteşarı  olarak  görev yapan Sn. Umure Örs 05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı , Müsteşar mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa Akçaba  08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak  görev yapan Sn. Salih Sarpten  05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Talim ve Terbiye Dairesi Müdür  mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Murad Aktuğ 08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.”

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HaberAtamaKKTC
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kıbrıslı 2019-07-08 14:00:24

atayın canlarım onursuz nursuz olduktan sonra cennet kapısına müdür yapsan ne olacak?artık kaliteli toplum kalmadığı için beterini yaşama ihtimalimiz çok fazla

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kıbrıslı 2019-07-08 14:01:34

Ha yok ben geldiğim yerden kaliteli geldim iddiası olan varsa Arif Hoca'nın dediğinden

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