Bakanlıklarda görevden alma ve atamalar sürüyor...

Bakanlıklarda yapılan görevden alma ve atamalar, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Mustafa Akçaba, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’da ise Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğüne de Murad Aktuğ atandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Umure Örs 05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Sağlık Bakanlığı , Müsteşar mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa Akçaba 08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak görev yapan Sn. Salih Sarpten 05.07. 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,Talim ve Terbiye Dairesi Müdür mevkiine müşavir olarak görev yapmakta olan Sn. Murad Aktuğ 08.07. 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.”