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Bakanlıkların dağılımı  belli oldu

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:08
Bakanlıkların dağılımı  belli oldu
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UBP-HP Koalisyon Hükümeti’ndeki bakanlıkların dağılımı  belli oldu

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlık
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ayşe süleyman 2019-05-22 11:47:22

kıbrıs ttürk turizm üşl.ltd. şti. kaldı mı kı daıreler paylaşılıyor.dersinizi iyi çalıçın 2000 yılında ılgılı şti özelleştiridi

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Sarı 2019-05-22 12:09:39

Tatar başkan bu işi yapar artık silkelenip bu memleketi düzeltme zamanı yeter be arkadaş lütfen artık

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