Bakanlıkların dağılımı  belli oldu

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kıbrıs ttürk turizm üşl.ltd. şti. kaldı mı kı daıreler paylaşılıyor.dersinizi iyi çalıçın 2000 yılında ılgılı şti özelleştiridi
Tatar başkan bu işi yapar artık silkelenip bu memleketi düzeltme zamanı yeter be arkadaş lütfen artık