UBP–HP hükümetinde Başbakanlık ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’da devir teslimler dün yapılırken, diğer bakanlıkların devirleri bugün gerçekleştirilecek.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda devir teslim töreni saat 09.30’da yapılacak.Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’ndaki törenler ise saat 10.00’da yer alacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’ndaki devir teslim törenleri de saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki tören ise saat 11.20’de başlayacak.

HP’li bakanların yerlerini korumaları nedeniyle Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda tören olmayacak. (BRT)