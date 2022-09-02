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Bakanlıktan avcılar için önemli duyuru

İçişleri Bakanlığı, avcılar için duyuruda bulundu.

02 Eylül 2022 Cuma 17:53
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Bakanlıktan avcılar için önemli duyuru


Av ruhsat işlemeleri için, İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıkları yarın 09.30-12.00 saatleri arasında açık olacak.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın kaymakamlıklarla yaptığı değerlendirme sonrasında yeni av sezonunda güncel av ruhsatlarını henüz alamamış veya çıkartamamış olan avcıların ruhsatlarını yenileyebilmelerine olanak sağlamak amacıyla yarın 09.30-12.00 arasında İskele, Gazimağusa, Lefkoşa ve Girne kaymakamlıklarının açık olması ve hizmet vermeye devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 02.09.2022 18:03
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