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Bakanlıktan çok önemli uyarı!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, internet dolandırıcılarına karşı uyardı.

30 Eylül 2022 Cuma 15:21
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Bakanlıktan çok önemli uyarı!



Bakanlık açıklamasında seyrüsefer ödemelerinin dolandırıcılık amaçlı kullanıma açılan  https://memurbilgi.net adresi üzerinden ödeme yapılmaya çalışıldığı ve bu adresin seyrüsefer ödemeleri için kullanılmadığını kaydetti.

Bakanlık, vatandaşların ödemelerini http://bub.gov.ct.tr adresinde yapmalarını rica etti.

Yapılan açıklama şöyle:

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı resmî web sitesi; http://bub.gov.ct.tr olup, online seyrüsefer ödemeleri bu bağlantı üzerinden yapılmaktadır.

Son günlerde, bazı vatandaşlar tarafından, dolandırıcılık amaçlı kullanıma açılan https://memurbilgi.net adresi üzerinden ödeme yapılmaya çalışıldığı bilgisi bakanlığımıza ulaştığı için bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Vatandaşlarımızın ödemelerini http://bub.gov.ct.tr adresinden yapmaları önemle rica olunur.

Son Güncelleme: 30.09.2022 15:33
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