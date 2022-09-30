Bakanlıktan çok önemli uyarı!

Bakanlık açıklamasında seyrüsefer ödemelerinin dolandırıcılık amaçlı kullanıma açılan https://memurbilgi.net adresi üzerinden ödeme yapılmaya çalışıldığı ve bu adresin seyrüsefer ödemeleri için kullanılmadığını kaydetti.

Bakanlık, vatandaşların ödemelerini http://bub.gov.ct.tr adresinde yapmalarını rica etti.

Yapılan açıklama şöyle:

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı resmî web sitesi; http://bub.gov.ct.tr olup, online seyrüsefer ödemeleri bu bağlantı üzerinden yapılmaktadır.

Son günlerde, bazı vatandaşlar tarafından, dolandırıcılık amaçlı kullanıma açılan https://memurbilgi.net adresi üzerinden ödeme yapılmaya çalışıldığı bilgisi bakanlığımıza ulaştığı için bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Vatandaşlarımızın ödemelerini http://bub.gov.ct.tr adresinden yapmaları önemle rica olunur.