Bakanlıktan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama

Açıklama şu şekilde:

“Yenikent ve Gönyeli bölgelerinde yaşannmakta olan enerji sorunlarının aşılması amacıyla geçtiğimiz hafta KIBTEK yetkilileri ile yerinde incelemelerde bulunmuş ve gerekli çalışmalar başlatılmıştı. Buna bağlı olarak özellikle en yaygın ve uzun süreli kesintilerin yaşandığı mahallelerimizde, öngörülen tarih olan bugün, Cumartesi günün bir gün öncesinde Cuma günü çalışmalar sonuçlanmış ve kesintiler son bulmuştur. Buna göre, hafta sonu çalışmaların tamamlandığı bölgeler: Soylu Sokak

Ülkü Sokak,Menekşe Sokak, Kuğu Sokak, Nisan Sokak, Tomurcuk Sokak,Ege Sokak, Petek Sokak, İpek yolu Sokak,

Okyanus Sokak,

İşlek Sokak ve Emek Sokak'ta yük sıkıntısı kaynaklı kesintiler önlenmiştir.

Daha önce belirttiğimiz üzere, bölgenin tamamının enerji sorunu Cuma (04 Şubat 2022) tarihine kadar tamamlanması öngörüşmüştür. Buna göre:

"Lefkoşa Devlet Hastanesi ile Opel arası orta gerilim kablo kazı işleri başlamış olup Cuma gününe kadar tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca Gönyeli içinde orta gerilim kablo döşeme işlemi başlamış ve perşembeye kadar tamamlanması beklenmektedir. Hava muhalefetine bağlı olarak aksamalar da yaşanabilir" denildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun yaptığı açıklamada: “Halkımıza gösterdiği sabır ve anlayıştan dolayı teşekkür ederim. Kıbtek ekipleri, yoğun çalışmalar sonucunda, takvimlendirildiği gibi arıza giderimine ve ek hat tesis edilmesi çalışmalarına devam etmektedir. Belirtilen bölgelerin hat takviyesi, daha önce ifade edildiği gibi bugün Cumartesi (29 Ocak 2022) tamamlanmıştır.

Gönyeli ve Yenikent bölgemizin elektrik sorunu gerçekten olağanüstü bir noktadadır. Bölgenin altyapı yatırımları ne yazık ki, geçtiğimiz dört yılda ihmal edilmiş ve bu noktaya varılmıştır. Bölgede güncelliğini kaybetmiş yetersiz bir altyapı söz konusudur. Bu kötü durumdan süratli bir şekilde kurtulacağız. KIB-TEK ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Kalan bölgelerde sorunun tam olarak giderilmesi için de daha önceki duyurumuzda ifade ettiğimiz üzere gibi birkaç günlük bir zamana ihtiyaç kalmıştır. Yeni hükümetin oluşması ve seçim yasaklarının da kalkmasıyla da çok süratli şekilde sistemin dağıtım kalitesinin artırılması için yüksek kapasiteli trafo yatırımı yapılmak üzere ihale yapılacak ve bolge halkımız kalıcı olarak kesintisiz ve kaliteli elektriğe kavuşacaktır. Halkımıza göstermiş olduğu sabır, anlayış ve işbirliği için teşekkür ederim" dedi.