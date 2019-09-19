Bakanlıktan internet kesintisi hakkında açıklama!

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı internet kesintisi hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada “birinci fiber hattının devreye alınmasına rağmen, internet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek” denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye Türk Telekom’da oluşan arıza nedeniyle, KKTC’den çıkan iki fiber güzergahında bağlantı kopukluğu oluşmuştur.

Birinci fiber hattının yapılan çalışma sonucu devreye alınmasına rağmen, internet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecektir.

İkinci fiber hattının da devreye alınması için Türk Telekom çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”