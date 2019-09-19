Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer Derneği panel düzenliyor
“Birçok Yönüyle Alzheimer’a Bakış” konulu...
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor

Bakanlıktan internet kesintisi hakkında açıklama!

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı internet kesintisi hakkında açıklamada bulundu.

19 Eylül 2019 Perşembe 16:51
Bakanlıktan internet kesintisi hakkında açıklama!

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı internet kesintisi hakkında açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada “birinci fiber hattının devreye alınmasına rağmen, internet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecek” denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye Türk Telekom’da oluşan arıza nedeniyle, KKTC’den çıkan iki fiber güzergahında bağlantı kopukluğu oluşmuştur.

Birinci fiber hattının yapılan çalışma sonucu devreye alınmasına rağmen, internet hızındaki yavaşlık bir süre daha devam edecektir.

İkinci fiber hattının da devreye alınması için Türk Telekom çalışmalarını sürdürüyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

banner22
Son Güncelleme: 19.09.2019 16:59
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberKESİNTİİNTERNET
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
16 Yaşındaki Kayıp Şahıs Aranıyor
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"
Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim