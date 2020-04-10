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Bakanlıktan o iddialara yanıt!

Sağlık Bakanlığı adına, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür tarafından yapılan açıklamada, yurtdışından gelenlerin karantinaya alınmadan evine gönderildiği iddialarının asılsız olduğu ifade edildi.

10 Nisan 2020 Cuma 21:12
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Bakanlıktan o iddialara yanıt!

Sağlık Bakanlığı adına, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür tarafından yapılan açıklamada, yurtdışından gelenlerin karantinaya alınmadan evine gönderildiği iddialarının asılsız olduğu ifade edildi.

Bakanlık Müsteşarı Çaygür'ün yaptığı açıklamada bugün sosyal medyada yer alan “Ankara’dan gelen uçakta bulunan 6 kişinin Sağlık Bakanlığı’nın izni ile ev karantinasına gönderildiği” iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Çaygür, "Bugün ülkemize Ankara’dan gelen uçakta bulunan ve revizyon protez ameliyatı olan bir hastamız, tedavisinin devam etmesi gerektiğinden sadece bir yakını ile birlikte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır." dedi. 

Öte yandan yine sosyal medyada yer alan “Kumyalı’da 83 yaşındaki bir vatandaşımızın torpille ev karantisina gönderildiği” iddialarının da tamamen yalan ve yanlış olduğunu açıklayan Çaygür, "söz konusu vatandaşımız, İngiltere’den ülkemize geldiği ilk gün Güzelyurt’ta karantina merkezi olarak kullanılan yurda alınmış, ancak mevcut rahatsızlıkları nedeniyle oradaki görevliler tarafından evde izolasyon altında tutulması önerilmiş, Sağlık Bakanlığımız da bunu uygun görmüştür. Söz konusu vatandaşımıza COVID-19 testi yapılmış olup sonuçları negatif çıkmıştır. Ancak bugün sosyal medyada yer alan iddiaları gören hastanın ailesi, annelerinin ayrı bir yerde izole altına alınması talebinde bulunmuş ve Sağlık Bakanlığı gereğini yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKoronavirüsKarantinaSağlık Bakanlığı
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Mahmut 2020-04-10 21:28:45

İşiniz hikaye

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123 2020-04-10 21:41:21

Ha yani son gelen ucakla gelmedi kiviriniz kiviriniz

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Ertaç 2020-04-10 21:42:38

Mehmetçik belediye başkanı yalanmış söylüyor ? Bize izole izole dediniz siz izoleye uymadınız

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Sertaç 2020-04-10 21:44:38

Halk öyle veya görevimizi yaptı,hükümet asla

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Hüseyin. Becer 2020-04-10 21:44:49

Bu ülkede tüm pozitif vakalar diş kaynaklı. Yani biz bir aydık diş kaynaklı çile çekiyoruz. Ekonomi diye birşey kalmadı. Aç insanlar var ve dıştan gelen potansiyel hasta olabilecek birisini aramıza bakıyorsunuz. Sağlık bakanı yetkilileri bu açıklama tam torpil kokuyor.

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Vatandaş 2020-04-10 21:29:57

İnananı ......

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Doğru Söz 2020-04-10 21:53:20

Komedi şu "mevcut rahatsızlıkları nedeniyle oradaki görevliler tarafından evde izolasyon altında tutulması önerilmiş".
Terslik yok mu? İnsanlar mevcut rahatsızlıkları nedeni ile evden hastahanelere nakledilir. Butda tersi olmuş. Di miii?

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vatandaş 2020-04-10 22:35:34

geldi test negatif eee 14 gün içinde pozitif olursa bunun hesabını kim verecek sayın müsteşar?

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