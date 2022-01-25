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Bakanlıktan önemli açıklama!

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’ne ödenmesi gereken, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen kısmı affın süresi uzatılacak.

25 Ocak 2022 Salı 16:47
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Bakanlıktan önemli açıklama!
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Buna göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar tahakkuk eden seyrüsefer borçlarına gecikme faizinden muafiyet ve muayene harcına ceza indirimi, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri yapılan ödemeler için geçerli olacakt.

Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanacak olan kanun hükmündeki kararnameye göre, Kovid-19 salgınına karşı ülkede yürürlüğe giren önlemler nedeniyle ödemesi yapılamayan ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden tüm seyrüsefer ruhsat harcı mükelleflerinden, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde gecikme zammı alınmayacak. Buna ek olarak 31.12.2020 tarihine kadar tahakkuk eden muayene harcı mükelleflerinden, 1 Şubat 2022 ile 1 Mart 2022 tarihleri arasında ödeme yapılması halinde normal muayene harcına ek olarak, normal muayene harcı ile gününde ödenmeyen muayene harcı arasındaki farkın yarısı tahsil edilecek.

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