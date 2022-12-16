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Bakanlıktan 'Sol Direksiyon Araç' açıklaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ithal edilen araçlarla ilgili son günlerde çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu. 

16 Aralık 2022 Cuma 16:10
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Bakanlıktan 'Sol Direksiyon Araç' açıklaması



Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: 
“Ülkemizde son günlerde ithal edilen araçlarla ilgili yaratılan spekülasyon ve yanlış haberler üzerine bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Ülkemizde sol direksiyonlu araçların ithali, ilgili mevzuatta belirli kurallara tabi tutulmuştur. Mevcut mevzuat  çerçevesinde ülkemize özellikle iş makineleri, tarım makineleri, ağır vasıtalar ve otobüslerin ithali mümkün olup, keza  sağ direksiyon üretimi olmayıp, belli bir amaç için üretilen  sol direksiyonlu motorlu araçlar da mukayyit izniyle adamıza ithal edilebilmektedir."

Son Güncelleme: 16.12.2022 17:23
Anahtar Kelimeler:
Bayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıSol DireksiyonAraç
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