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Bakanlıktan yeni açıklama

Sağlık Bakanlığı : "Bazı basın organlarında yayınlanan maddeler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin resmi kararları değildir"

07 Eylül 2020 Pazartesi 17:20
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Bakanlıktan yeni açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMASI:

Bazı basın organlarında yayınlanan maddeler,  Bulaşıcı  Hastalıklar Üst  Komitesi'nin resmi kararları değildir. Kamuoyu yanlış  haberlerle yanıltılmaktadır. Söz konusu olan ve kararmış gibi gösterilen maddeler sadece  bakanlığımıza ulaştırılan önerilerdir.

SAĞLIK BAKANI ALİ PİLLİ'NİN AÇIKLAMASI:

Bakanlığımızın talebi üzerine, gerek sağlıkla ilgili  sivil toplum örgütleri, gerekse konuyla  ilgili hekimlerimizden  Covid 19 süreci  ile ilgili önerileri talep ettik. Tüm önerileri toplum sağlığını önceleyerek ele alıp gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız. Bilindiği üzere COVID 19 sürecinde karar merci Bulaşıcı  Hastalıklar Üst Komitesidir. Bu süreç  içinde komitemiz, aktarılan  öneriler ve görüşleri süzgeçten geçirip alınacak tedbirleri kamuoyu ile paylaşacaktır. Bugün bazı  yayın organlarında Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları gibi gösterilen maddeler sadece  önerilerden ibarettir.

Son Güncelleme: 07.09.2020 17:45
Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıKoronavirüsCoronavirüs
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