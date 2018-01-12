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Bakıcı, çaldığı paraları şiltenin altına sakladı

Yeni Boğaziçi’nde bakıcı olarak çalışan Sri Lanka uyruklu Daya Mudıyanselaga, işvereni Hatice Devecioğlu Deniz’in çamaşırları içerisinde bulduğu iki bin TL’yi kaldığı evin yatak odası içerisinde şilte altına sakladı

12 Ocak 2018 Cuma 10:50
Bakıcı, çaldığı paraları şiltenin altına sakladı
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Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Yeni Boğaziçi’nde bakıcı olarak çalıştığı evden 3 ay boyunca toplam 2 bin TL para sirkat eden Sri Lanka uyruklu 55 yaşındaki Daya Mudıyanselaga, işvereni Hatice Devecioğlu Deniz’in şikayeti üzerine tutuklandı. “İkametgahtan sirkat” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan ve tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanan zanlı Mudıyanselaga teminat şartlarını yerine getiremediği için cezaevine gönderildi.

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 23 Ekim 2017 ile 8 Ocak 2018 tarihleri arasında Yeni Boğaziçi’nde çalışma izni ile Hatice Devecioğlu Deniz’in yanında bakıcı olarak çalışan zanlı Daya Mudıyanselaga’nın, ev sahibi Hatice Devecioğlu Deniz’in cebinden ve cüzdanından aralıklarla toplam 2 bin TL sirkat ettiğini açıkladı. Müşteki Hatice Devecioğlu Deniz’in  10 Ocak tarihinde, zanlının kendisinden para çaldığından şüphelenmesi üzerine zanlıyı da yanına alarak nenesi Afet Devecioğlu’na ait eve gittiğini belirten Saydağ, müştekinin, zanlının kullanımındaki yatak odasında arama yaptığını ve yatağın şiltesi altında 2 bin TL para bulduğunu açıkladı. Saydağ, müştekinin polise şikayetçi olması üzerine zanlının tutuklandığını söyleyerek, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde çok çalıştırılıp kendisine az para verildiği için müştekiye ait kirli çamaşırları yıkayacağı zaman ceplerini kontrol ettiğinde bulduğu paraları aldığını itiraf ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Saydağ, zanlının uygun  bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Gündüz, zanlı Daya Mudıyanselaga’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine, 1 KKTC vatandaşının 50 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı davaları mahkemece görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

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Doğru Söz 2018-01-12 12:07:27

Yaptığı yanlış da bu zavallı esirlerle uğraşanlar milyonları çalanları nasıl destekler. Yoksa aklımız bu garibanlara mı çalışır. Devlet olgusu aklımızı aşıyor mu?

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