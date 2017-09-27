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Bakıcı dehşeti an be an görüntülendi!

Gündem Kıbrıs, Girne’de bakıcılığını yaptığı 91 yaşındaki felçli adamı tokatlayarak hastanelik eden bakıcı Oğuzhan Ar’ın acımasızca felçli adamın boğazını sıkıp, tokatladığı o şok eden kamera kayıtlarına ulaştı...

27 Eylül 2017 Çarşamba 08:50

Gündem Kıbrıs Özel

Geçtiğimiz hafta bakıcılığını yaptığı 91 yaşındaki yaşlı adamı defalarca tokatlayarak hastanelik eden Oğuzhan Ar şikayet üzerine tutuklanmıştı.

Türkiye’den çalışmak için Temmuz ayında adaya 90 günlük vize ile gelen Oğuzhan Ar, yaklaşık 2 aydır Girne’de 91 yaşındaki felçli adamın bakıcılığını yapıyordu.

Ar’ın, 22 Eylül tarihinde gece yarısı saat 03.30 sıralarında ortada hiçbir neden yokken felçli adamı tokatladığı, boğazını sıkarak nefesini kestiği o anlar an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BOĞAZINI SIKTI, YUMRUKLADI, TOKATLADI...

Gündem Kıbrıs’ın eline ulaşan o görüntülerde Oğuzhan Ar’ın ortada hiçbir neden yokken bir anda 91 yaşındaki felçli adamı tokatlamaya başladığı, yatağını yukarıya kaldırarak üzerini örterken bir anda canice boğazını sıkmaya başladığı gözlemlendi.

Yaşlı adam zar zor hareket ettirdiği elini yavaşça hava kaldırarak yaşadığı vahşeti engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Saniyelerce boğazı sıkılı halde mücadele eden, başı sağa sola bükülen yaşlı adamı öldürmemek için ara ara bırakan cani bakıcı Ar o anda boş durmadı. Cani bakıcı saniyelerce felçli adamın yüzünü, boğazını, omzunu çimdiklediği, göğsünü yumrukladı.

SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

91 yaşındaki yaşlı adam aldığı darbeler sonucu hastanelik olurken, Oğuzhan Ar da çocukları tarafından yapılan şikayetler sonrasında tutuklanarak mahkemeye çıkarılmıştı.

Yapılan sorgulamda Zanlı Oğuzhan Ar, ‘Yaptım’ diyerek işlediği suçu itiraf ederek mahkemeye çıkarılmış ve ‘darp’ suçundan davası görülünceye kadar 1 ayı geçmemek üzere cezaevine

Felçli adamı döverek hastanelik etti!
Felçli adamı döverek hastanelik etti!
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Son Güncelleme: 27.09.2017 10:58
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Fatma 2017-09-27 09:24:58

Bu nasıl bir vicdansizlik izlerken gözyaşlarımı tutamadım o insan sayesinde ekmek parası kazanıyorsun sen nasıl bir şeysin insan diyemiyorum hayvanda hayvanlarada saygısızlık olur yazıklar olsun Allah bildiği gibi yapsın seni ellerin kırılsın.......!!!!!!!

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