Bakıcı olarak çalıştığı evi soydu!

Lefkoşa’da bakıcı olarak çalıştığı evden ev sahibine ait ziynet eşyalarını çalan zanlı Handan Sayıner tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, olguları aktardı. Sennaroğlu, 01.07.2019 tarihinde Lefkoşa Köşklüçiftlik bölgesinde bulunan Serin Işcan'a ait ikametgâhın oturma odası içerisinde kilitli vaziyette kasada muhafaza edilen 1 adet kalın altın bilezik, 1 adet altın künye, 1 adet yedi taşlı altın yüzük, 1 adet altın renkli Coach marka bayan kol saati ve bir adet mesilafe marka tansiyon cihazı ikametgâhta temizlikçi olarak çalışmakta olan Lefkoşa'da sakin Zanlı Handan Sayıner tarafından anahtarla açılarak konu eşyaları sirkat edildiğini belirtti. Sennaroğlu, 17.07.2019 tarihinde olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bir soruşturma başlatıldığını ve emarelerin zanlının tasarrufunda bulunup tümünün emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Sennaroğlu, aynı gün Zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını söyledi. Zanlının 18.07.2019 tarihinde gönüllü bir ifade vererek işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ve tahkikatımız tamamlandığını belirten Sennaroğlu, TC uyruklu olup, bir KKTC vatandaşı ile evli olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)